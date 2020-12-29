Отец Сергий (Романов) был вызван на допрос по уголовному делу о доведении до самоубийства, самоуправства и нарушении права на вероисповедание. Об этом «КП» рассказал адвокат бывшего схимонаха Дмитрий Савченко.- Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 148, статье 110, а также статье 330, - пояснил адвокат.Напомним, что штурм Среднеуральского женского монастыря состоялся в ночь на 29 декабря. Опального священника забрали на допрос в СУ СКР по Свердловской области, а в его келье прошли обыски. В частности следователи СК забрали флаг Российской империи.