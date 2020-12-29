В ночь на 29 декабря в Среднеуральский женский монастырь, где скрывался опальный отец Сергий (Романов) нагрянул спецназ, блокировав вход в обитель. Сам отец Сергий задержан, сейчас он находится на допросе в СУ СКР по Свердловской области в Екатеринбурге.Сейчас два десятка сотрудников ОМОН оцепили келью отца Сергия, в которой проводятся обыски в рамках уголовного дела о доведении до самоубийства. Именно по этому делу сейчас бывший схимонах дает показания в следственном комитете.Во время штурма в Среднеуральском женском монастыре пострадала монахиня, у которой оказалась сломана шейка бедра. Ее с трудом удалось погрузить в машину скорой помощи.Сейчас в монастыре множество сторонников отца Сергия, которым он во время задержания сказал не устраивать провокаций и молиться. Также здесь находится участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов, который является сторонников отца Сергия.Келью бывшего схимонаха спецназ блокировал, чтобы не допустить в нее сторонников опального схимонаха.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОтца Сергия вывезли из Среднеуральского монастыря на допрос в Екатеринбург. Сейчас бывший схимонах находится в СКР по Свердловской области (подробнее)В монастырь отца Сергия посреди ночи нагрянул ОМОН. Ранее епархия заявляла о готовности решить конфликт мирным путем (подробнее)