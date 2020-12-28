Семь из десяти молодых российских соотечественников, живущих за рубежом, так или иначе считают себя частью российского народа. Еще большее число таких иностранцев поддерживают связи со сверстниками, живущими в России. Таковы результаты интернет-опроса, проведенного коллективом ученых Уральского института управления – филиала РАНХиГС в рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований («Институциональные основы государственной и негосударственной поддержки молодых соотечественников за рубежом», проект № 20-011-00760.)В ходе исследования опрашивались люди в возрасте от 14 до 30 лет. Как оказалось, большинство респондентов уверены, что Россия должна развивать связи с молодыми соотечественниками, проживающими за рубежом, а также поддерживать их. Более того, многие не против иметь российское гражданство.- По итогам исследования 5,5% наших респондентов имеют российское гражданство, - отметила руководитель проекта Татьяна Зерчанинова. - Но наше исследование еще продолжается. Анкеты собраны, но результаты опроса еще не обработаны и не проанализированы. Наше исследование еще продолжается, грант рассчитан на два года. В следующем году результаты опроса будут опубликованы в научных журналах.Над исследованием работали Татьяна Зерчанинова, Елена Васильева, Стелла Джангозян, Наталья Мудрецова, Алена Никитина и Ирина Тарбеева.- Этот опрос по-настоящему уникален. В объекте исследования наша команда опросила только молодых соотечественников в возрасте от 14-30 лет. Сложность данного объекта заключается в том, что большая часть этого поколения уже интегрирована в общества стран проживания. Они родились уже после распада Советского Союза. Проводимое нами исследование охватило 54 страны. Кроме того, в методике исследования - опрос в группах соотечественников в социальных сетях очень трудоемкий метод сбора данных, так как множество постов оставались без отклика. Поэтому для того, чтобы набрать 2000 анкет, был проведен очень большой объем работы. На сегодняшний день опрошено уже 2028 респондентов. Уральский институт управления – филиал РАНХиГС приобрел ценный опыт проведения международного исследования, - заключила руководитель проекта Татьяна Зерчанинова.