В Нижнем Тагиле автоинспекторы отыскали лихача, который сбил женщину на пешеходном переходе 25 декабря. ДТП случилось на улице Металлургов. Женщина получила ушибы, но водитель поспешил скрыться.- Сотрудники ГИБДД с помощью видеокамер нашли ВАЗ-2114, который и совершил наезд на пешехода. Водителем машины оказался 25-летний молодой человек, - сообщили в межмуниципальном управлении МВД России «Нижнетагильское».Мужчину привлекли к административной ответственности за то, что он не пропустил пешехода, совершил наезд на него и покинул место происшествия. Теперь лихачу грозит длительное лишение водительских прав или арест на пятнадцать суток.