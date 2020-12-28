В Нижнем Тагиле врачи собираются провести несанкционированный митинг из-за перевода автопарка скорой помощи на аутсорсинг. Сбор назначен на 29 декабря в 11:00 на Театральной площади. При это неизвестно, какое именно количество людей будет присутствовать на акции протеста.- Ранее медики хотели провести митинг, однако администрация Нижнего Тагила отказала им в этом, сославшись на ограничения по коронавирусу, - сообщает TagilCity.ru.24 декабря было подписано соглашение о переводе автопарка на аутсорсинг с ООО «РТ-Социальная сфера». При этом водители продолжают борьбу с передачей машин в частные руки.