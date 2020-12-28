В Екатеринбурге с 12 по 14 февраля 2021 года пройдет музыкальный фестиваль «NEW / OPEN». На нем выступят 50 начинающих музыкантов со всей страны. Все концерты пройдут в Ельцин-Центре. Участников ждет онлайн-обучение, все желающие могут узнать об управлении проектами, маркетинге, дистрибуции и музыкальном менеджменте. В рамках New/Open пройдут два концерта хедлайнеров: 13 февраля на фестивале выступит группа Shortparis, 14 февраля на сцену выйдет Леван Горозия. Чтобы попасть на мероприятие, необходимо купить билет за тысячу рублей.- На сегодняшний день заявку на участие в шоу-кейсе подали 470 молодых исполнителей. Сейчас жюри отбирает лучших, - говорится на сайте музыкального фестиваля.Начинающие музыканты выступят перед многотысячной аудиторией и экспертами индустрии. Победителями станут 12 человек, они получат денежные призы, рекламные контракты и продвижение в социальных сетях.