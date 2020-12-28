Генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын поздравил уральцев с наступающим Новым годом. По его словам, нынешний 2020 год закалил жителей Свердловской области, поэтому он надеется, что наступающий год будет не таким сложным.- Как бы ни было сложно, мы все вместе с вами и каждый в отдельности – дома в семье и на работе, смогли преодолеть все, чтобы это год нам не приносил. Самое главное, что мы смогли, мы преодолели, мы пережили, - говорит в предновогоднем обращении Андрей Козицын. – С учетом того опыта, который мы все вместе с вами накопим: жизненного, человеческого, трудового, нам уже, думаю, ничего не страшно, все мы преодолеем. Здоровья, здоровья и еще раз здоровья! С наступающим Новым 2021 годом дорогие друзья и уважаемые коллеги!