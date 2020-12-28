В Свердловскую область под новый год придут морозы, в северных районах области в ночные часы температура понизится до -38 градусов. В связи с этим региональное МЧС напоминает о рисках, которые связаны с резким похолоданием. В первую очередь гражданам необходимо позаботиться об исправности всех видов отопления: печного, газового, электрического. Желательно отменить все турпоходы, чтобы не рисковать здоровьем и жизнью.- Во время холодов осложняется ситуация на дорогах. Машины начинают чаще ломаться, а также учащаются случаи пожаров из-за неправильного прогрева двигателя. В багажнике необходимо иметь минимальный набор: лопату, трос, топор, теплые вещи, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области.Если вы все же вышли на улицу, то надевайте теплые вещи и следите за тем, как одеваются ваши дети. Не рекомендуется гулять при температуре ниже 20 градусов детям, пожилым и больным, чтобы предупредить обморожение.Если вам необходима помощь экстренных служб, то можно обратиться по единому номеру «112».