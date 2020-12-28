В Екатеринбурге в новогодние каникулы полиция будет проводить профилактическую операцию «Новогодний патруль», ее цель – это обеспечение безопасности детей. Сотрудники правоохранительных органов будут проверять общественные места, чтобы выявить несовершеннолетних, которые находятся там в ночное время без родителей.- Отдельное внимание сотрудники полиции уделят детям, состоящим на профилактическом учёте, склонным к самовольным уходам из дома, бродяжничеству, находящимся в розыске, - сообщили в отделении по связям по СМИ УМВД России по Екатеринбургу.В ежедневных рейдах будут участвовать инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые, экипажи ГИБДД и патрульно-постовая служба.