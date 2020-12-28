На трассах Свердловской области за минувшие выходные произошло больше 200 аварий. В этих ДТП погибли три человека, еще 23 получили различные травмы. В ГИБДД отмечают, что ситуация на дорогах осложняется в том числе из-за несвоевременной уборки снега.- Сопутствующим фактором совершения каждого третьего ДТП стали недостатки зимнего содержания проезжей части. Наиболее сложная обстановка наблюдается сейчас на региональных автодорогах. К сожалению, собственником дорог - ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог» не принято своевременных мер для устранения последствий снегопада, обрушившегося на регион. Трассы заметены, на дорогах образовался снежный накат, который провоцирует аварийные ситуации и приводит к дорожно-транспортным происшествиям, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.Сейчас наряды ГИБДД патрулируют трассы региона. Сотрудники дорожного надзора Госавтоинспекции, в свою очередь, контролируют приведение дороги в безопасное состояние. Так, за прошедшие выходные обслуживающим организациям выдано более 150 предписаний на устранение недостатков зимнего содержания улично-дорожной сети. По каждому факту составлены административные материалы за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений.