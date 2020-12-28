В Екатеринбурге малышей, родившихся в преддверии Нового года, нарядят в тематические костюмчики. В новогодние колпачки и носочки оденут новорожденных клинического перинатального центра по улице Комвузовская, 3 и Дагестанская, 3. Сотрудники медучреждения изготовили наряды для малышей сами. Праздничная выписка состоится 31 декабря и 1, 2 января.- Надеемся, что эти костюмчики действительно будут храниться в семьях долгие годы, а вместе с ними и позитивные воспоминания о рождении ребенка, - рассказал главный врач ЕКПЦ Сергей Мартиросян. - Каждый день, на протяжении всего года, мы заботимся о том, чтобы пациенты уходили домой счастливыми.Напомним, что впервые малышей, родившихся накануне новогодней ночи, нарядили в праздничные костюмчики в прошлом году. Так, в канун 2020 года и его первые дни больше ста родителей получили свои «главные подарки» в новогодних нарядах. Получив множество положительных эмоций от родителей малышей, сотрудники перинатального центра решили сделать традицией пошив костюмчиков для новогодних новорожденных.