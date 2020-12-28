В Екатеринбурге во время задержания ранее судимый мужчина укусил 24-летнего сотрудника Росгвардии за ягодицу.Инцидент произошел 27 декабря в половине первого ночи в доме по адресу: улица Красных Командиров, 126. Во время задержания 36-летний мужчина по фамилии Хомяков атаковал стража порядка, причин ему телесные повреждения.В отношении задержанного мужчины составили административный протокол по статье «Хулиганство». Ему грозит штраф в размере 500 рублей, либо административный арест на 15 суток.Ранее гражданин Хомяков был судим за причинение тяжких телесных повреждений. Под административным надзором не состоит.