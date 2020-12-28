В администрации Екатеринбурга прокомментировали планируемый снос здания Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума. Напомним, что активисты обратились к и.о главы города Алексею Орлову с просьбой остановить работы по сносу зданию ПРОМЭКТа, на месте которого планируют построить два 25-этажных дома.- 25 сентября 2020 года в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений обратилось ООО «Уралинвестцентр» с предложением разработки проекта планировки и проекта межевания территории в границах улиц Белинского - Декабристов - Луначарского - Куйбышева, - рассказал заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин. - На основании несоответствия представленных материалов Градостроительного кодекса и нормативам градостроительного проектирования в части обеспеченности нового жилищного строительства местами в среднеобразовательных учреждениях, было принято решение об отклонении данного предложения.По данным мэрии, 3 декабря собственник здания на улице Декабристов, 20, уведомил мэрию о планируемом сносе. Власти, в свою очередь, направили этот документ в Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.Алексей Бирюлин также отметил, что здание бывшего техникума не является объектом культурного наследия. Однако заявку о включении в соответствующий реестр подали общественники. Решение о включении объекта в перечень или об отказе будет принято 6 мая 2021 года.- Соответственно, региональное Управление направило собственнику уведомление, согласно которого, снос здания в течение 90 дней невозможен, - отметили в мэрии.Отметим, что сегодня ситуацию со сносом здания ПРОМЭКТа затронул во время пресс-конфцеренции сенатор Аркадий Чернецкий.