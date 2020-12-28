Сенатор Аркадий Чернецкий во время пресс-конференции по итогам 2020 года затронул ситуацию со сносом здания ПРОМЭКТа на перекрестке улиц Белинского – Декабристов в Екатеринбурге.Когда Чернецкий занимал пост мэра Екатеринбурга, вопрос о сносе этого здания уже был в повестке дня, но тогда администрация уральской столицы приняла решение заставить собственника отремонтировать здание. Сейчас важно понять, что будет вместо здания ПРОМЭКТа, которое собираются снести.- Меня смущает, что вместо этого старого и неказистого здания появляется современное неказистое здание значительно большей этажности, которое потеряет свою архитектурную ценность, - говорит член Совета Федерации Аркадий Чернецкий. – Здесь проходит гостевой маршрут, и это здание его не украшает. Если инстанция подтвердит, что является памятником, то нужно будет думать, как привести его в надлежащее состояние, а не о сносе.Здание ПРОМЭКТа, созданное в стиле конструктивизма, начали сносить в прошедшие выходные. Здесь застройщик намерен возвести два 25-этажных «свечки» без двора.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧернецкий назвал причину роста цен на квартиры в Екатеринбурге. Всему виной – льготные ставки по ипотеки и пандемия (подробнее)Чернецкий: поменять мэра Екатеринбурга решил свердловский губернатор. По словам сенатора, Орлов проведет кадровые перестановки (подробнее)Чернецкий назвал главный минус системы прямых выборов мэра. Каждый раз горожане выбирают «кота в мешке» (подробнее)