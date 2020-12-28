С начала года дольщикам жилых комплексов «Группы ЛСР» на Урале было передано более 2770 ключей от квартир. Введены в эксплуатацию новые дома в жилых комплексах «Мичуринский», «Меридиан», «Цветной бульвар», «Хрустальные ключи», «Рассветный». Все они расположены в разных районах Екатеринбурга и большинство из них уже полностью заселены.– «Группа ЛСР» на Урале всегда четко соблюдает сроки сдачи домов и выдачи ключей. И все свои обязательства перед клиентами, как крупный федеральный застройщик, выполняет в полном объеме, - говорит Артем Минаев, коммерческий директор «Группы ЛСР» на Урале. – В этом нам, в том числе, помогает индустриальная технология домостроения, благодаря которой мы можем добиваться высокой скорости возведения домов. В числе наших активов – собственный завод ЖБИ, где в «тепличных» условиях производятся стены и плиты перекрытий будущих новостроек. Все изделия отправляются на строительные площадки только после положительного заключения отдела технического контроля. Поэтому мы можем предложить потребителю высокое качество при относительно невысокой цене. Так, цены на квартиры у нас сейчас начинаются от 1,5 млн рублей (ЖК «Хрустальные ключи», ЖК «Мичуринский»). А двухкомнатную квартиру можно приобрести от 3,1 млн рублей.«Группа ЛСР» на Урале в 2021 году продолжит возведение шести масштабных проектов в разных частях Екатеринбурга: это «Цветной бульвар» в Пионерском, «Флагман» на ВИЗе, «Рассветный» на ЖБИ, «Мичуринский» на Широкой речке, «Меридиан» в Академическом, «Хрустальные ключи» в Компрессорном.В планах компании приступить к реализации двух новых проектов. Речь идет об освоении площадки на ВИЗе-правобережном и новом жилом комплексе на территории неиспользуемых цехов завода ЖБИ. На ВИЗе-правобережном планируется возвести порядка 200 тысяч кв. м жилой недвижимости. Застройка микрорайона предусматривает дворы без машин, коммерческие помещения на первых этажах, внутриквартальные скверы и парковки. В центре жилой застройки, в границах Крауля – Районная, 1 – Татищева – Срединное кольцо, будет обустроен парк. На ЖБИ планируется построить порядка 300 тысяч кв. м жилья со всей необходимой коммерческой и социальной инфраструктурой.