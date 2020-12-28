Член Совета Федерации Аркадий Чернецкий во время подведения итогов 2020 года затронул вопрос о смене мэра в Екатеринбурге. По словам сенатора, в администрации уральской столицы возможны перестановки, но незначительные.Чернецкий назвал исполняющего обязанности мэра Екатеринбурга Алексея Орлова человеком со здравым взглядом, который сформирует свою команду.- Каждый руководитель формирует свою команду. Несмотря на то, что мы много работали с предыдущим мэром Александром Высокинским, не со всеми его кадровыми решениями я был согласен. Но это его армия, где он – главнокомандующий. Думаю, что в целом, система не сильно изменится, - подчеркнул сенатор.Что касается причин декабрьской рокировки, когда первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов сменил Александра Высокинского на посту мэра, а Высокинский вошел в состав регионального правительства, то ее, по мнению Чернецкого, провел губернатор Евгений Куйвашев.- Губернатор решил, что так будет рациональнее. Думаю, что и тот, и другой – хорошие специалисты и с поставленными задачами справятся, - подчеркнул член Совета Федерации.