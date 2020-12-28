Киберспортивная платформа Cyberhero зафиксировала прирост активных пользователей в 2020 году. За год количество игроков из Санкт-Петербурга и Ленинградской области увеличилось более чем в 5 раз. Также в 5 раз больше пользователей стало и в Челябинском регионе. Почти в 3,5 раза увеличилось число киберспортсменов из Татарстана.Лидером по абсолютному количеству игроков стал Московский регион, при этом количество пользователей год к году увеличилось в 2,5 раза. Ожидаемо на втором месте по числу киберспортсменов оказался Санкт-Петербург и область. Третью строчку по этому показателю заняла Нижегородская область. Наиболее популярными играми стали PUBG, Brawl Stars и CoD. Всего Cyberhero предлагает игрокам 15 дисциплин. Ежемесячно на платформе проходит более 150 турниров с денежными и игровыми призами. В рамках всех соревновательных матчей в 2020 году оператор выплатил более 3 млн рублей. Tele2 активно развивает формат ладдеров – дуэлей, где игроки сражаются один на один, а самые результативные получают награду. За качеством проведения турниров следят профессиональные судьи, а премиальные игры транслируются на портале Cyberhero, в YouTube, Twitch и в группе соцсети «ВКонтакте».Абоненты Tele2 могут оформить подписку CyberHero Cups и получить неограниченный доступ к участию во всех турнирах с призовым фондом и без. Сервис позволит не расходовать пакет интернет-трафика на портале Cyberhero. Управлять услугой можно в личном кабинете на сайте или в приложении «Мой Tele2», а также с помощью USSD-команд: подключить – *155*429*1#, отключить – *155*429*0#, проверить статус – *155*429#. Подключение услуги бесплатно, ежемесячная абонентская плата составляет 119 рублей в месяц.В 2019 году Tele2 первой на российском телеком-рынке запустила полноценную гейминговую платформу, которая ориентирована как на профессиональных игроков, так и просто любителей киберспорта. Пользователи могут не только монетизировать свои геймерские навыки – сервис работает и как стриминговая платформа.