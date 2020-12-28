Жилой квартал бизнесс-класса «Нагорный» от компании «УГМК-Застройщик» вошел в число региональных финалистов всероссийского градостроительного конкурса – премии «ТОП ЖК – 2021». Сбор заявок стартовал с 1 ноября, а 23 декабря комиссия утвердила финалистов в 23 регионах России – из 457 номинантов такой статус получили 226 жилых комплекса.В Свердловской области в число финалистов номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка» вошел ЖК «Нагорный».Премия «ТОП ЖК» проходит уже второй год подряд и это одно из самых масштабных событий на рынке первичного жилья. Несколько сотен независимых экспертов оценивают новостройки по 106 параметрам: социальная инфраструктура, дворовые пространства, безопасность, архитектура, фасады, среда для маломобильных граждан и др.Подведение итогов Премии и церемония награждения победителей пройдут в марте следующего года в Москве в рамках Российской строительной недели RosBuild 2021.Напомним, в конкурсе «Премия ТОП ЖК – 2020» приняло участие 1155 проекта от 772 застройщиков из 74 регионов страны. В финал вышли 537 жилых комплексов от 438 застройщиков. ЖК «Макаровский» от «УГМК-Застройщик» был признан лучшей новостройкой Свердловской области и лучше высотной новостройкой в стране. Сама компания «УГМК-Застройщик» является абсолютным лидером рейтинга «ТОП застройщиков по потребительским качествам» и входит в ТОП-5 самых надежных застройщиков Свердловской области по версии портала «ЕРЗ.РФ».