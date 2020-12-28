В 6:15 28 декабря в поселке Новоберезовский под Екатеринбургом нашли 12-летнюю школьницу, которая пропала в воскресенье, 27 декабря.Девочка жива, она не стала участницей криминальных историй. Рано утром ее заметили сотрудники ПДН ОВД города Березовский, которые искали ребенка вместе с волонтерами. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».Школьница уже сбегала из дома, но всегда сама возвращалась. В этот раз ее опросили и вернули домой. Стражи порядка намерены поставить девочку на профилактический учет.