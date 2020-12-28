На трассе Екатеринбург - Шадринск - Курган два дня будут ограничивать движение для автомобилей из-за ремонтных работ. Работники Свердловской железной дороги будут проводить ремонтные работы на ж/д переезде на 55-м километре, рядом с поселком Марамзино. Планируется, что движение будут ограничивать два дня - завтра, 29 декабря с с 21:00 до 00:00 часов и 30 декабря с 00:00 до 02:00.- Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута, - рассказали в «Уралуправтодоре».На месте работ будут регулировщики. Движение автомобилей будет реверсивным, машины будут пропускать в одностороннем порядке.