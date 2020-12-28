Главный врач скорой помощи Нижнего Тагила подписал соглашение с компанией-аутсорсером ООО «РТ-Социальная сфера». Об этом TagilCity.ru рассказал член профсоюза работников здравоохранения «Действие» Михаил Смольников. По данным издания, в документе прописано, что оклад водителей скорой составит не менее 12 783 рублей, при этом нижний порог зарплаты будет не менее 32 тысяч рублей.Также, согласно соглашению, для водителей предусмотрены компенсирующие и стимулирующие выплаты. Однако сотрудников СМП не устроило, что соглашение подписали без их ведома и намерены добиваться расторжения контракта.- Мы все равно будем противостоять, у нас есть еще месяц до подписания договора. Надеемся достучаться до генеральной прокуратуры и разорвать контракт, мы нашли очень много нарушений. На собрании нам опять рассказывали сказки о том, как будет все шикарно, обещают суперусловия. Прям не работа, а сказка,- рассказал Михаил Смольников.Он отметил, что в крайнем случае сотрудники СМП будут настаивать на том, чтобы подстанцию на Вагонке оставили государственной. Напомним, водители и медики скорой уже записывали видео, в котором объяснили, почему протестуют против передачи автопарка в частные руки и даже собирались выйти на митинг, но им отказали в его проведении.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Нижнем Тагиле сотрудники скорой помощи выступили против перевода на аутсорсинг. Медики, водители и механики СМП записали видеообращение (подробнее)Куйвашев поддержал перевод «скорых» на аутсорсинг. На приобретение новых машин выделено 107 миллионов (подробнее)