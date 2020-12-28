На днях стало известно, что певица из Екатеринбурга Лиза Монеточка (Елизавета Гырдымова) вышла замуж. Сначала исполнительница не назвала имя мужа, но поклонники вовсю обсуждали, что супругом стал ее продюсер Виктор Исаев. Позднее Монеточка опровергла эту информацию и написала на своей странице в Instagram, что Виктор не является ее продюсером.- Ребята, раз уж так много разговоров вокруг нашей свадьбы, я хотела пояснить одну детальку. Везде пишут, что я вышла замуж за своего продюсера, но дело в том, что Витя - не мой продюсер, и никогда вообще не продвигал артистов в таком смысле. Он - композитор, музыкант, а я поэт. И надпись «prod» в наших треках и альбомах всегда означала sound production - производство музыки, - написала Лиза. - В общем, мы всего лишь вместе пишем наши песни, я отвечаю за тексты, Витя - за музыку. Так что мы соавторы, напарники, соплеменники, а теперь ещё и супруги, но никак не певица и продюсер.Также певица отметила, что никакого хейта к «таким парам» (ПРИМ.РЕД – когда певица и продюсер состоят в отношениях) не испытывает, просто ей захотелось исправить нюанс с помощью поста в соцсети, который давно резал ухо. Монеточка кроме того поблагодарила поклонников за поздравления и написала, что счастлива.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛиза Монеточка: биография восходящей звезды поколения Z. Биография певицы Лизы Монеточка, которая покорила всю страну ангельским голосом и недетскими песнями, началась в Екатеринбурге. Девушка уже с детства была творческой, и подавала большие надежды. Сейчас она \\"звездит\\" по всей России (подробнее)