Прокуратура добилась продления содержания под стражей водителя, по вине которого погибла 15-летняя девочка в Волчанске. Ранее, 11 декабря Карпинский городской суд оставил без удовлетворения ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей обвиняемого - водителя Volkswagen Touareg, определив ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.- Свердловский областной суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры на постановление Карпинского городского суда об отказе в удовлетворении ходатайства органов следствия о продлении срока содержания под стражей обвиняемого, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.Водитель автомобиля взят под стражу в зале суда. Мужчину отправили в СИЗО до 15 февраля. Напомним, что он обвиняется в преступлении, относящегося к категории тяжких. 12 сентября в Волчанске, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он насмерть сбил 15-летнюю школьницу и скрылся с места аварии. Сейчас мужчине грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа Урале пьяному водителю, насмерть сбившему на «зебре» школьницу, грозит до 12 лет тюрьмы. До решения суда его заключили под стражу (подробнее)