На 228-м километре трассы Пермь - Екатеринбург накануне веечром произошла массовая авария с легковушкой и тремя грузовиками. По данным ГИБДД, водитель Toyota Corolla в районе Бисерти выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем.- Toyota выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком Volvo, а затем Volvo столкнулся с грузовиком MAN. Еще один, третий грузовик повернул и уехал в кювет, чтобы избежать столкновения, - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.В аварии пострадало три человека. Движение на трассе было частично ограничено.