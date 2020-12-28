На Свердловскую область надвигаются морозы. По данным синоптиков Уралгидрометцентра, в отдельных районах региона похолодает до -38 градусов.- В начале недели циклон, подошедший к Уралу, перевалит горы в районе Ивделя-Серова. Вслед за циклоном на Урал прорвется очередная порция выхоложенного арктического воздуха, - рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко. В последние предновогодние дни и в первые дни нового года ожидается морозная погода, без значительных осадков.Так, в ближайшие дни температура воздуха ночью составит от -27 до -32 градусов. На севере и востоке Свердловской области похолодает до -38 градусов. Днем температура немного поднимется - термометры покажут от -21до -26 градусов. В период с 3 по 5 января мороз ослабеет до -16,-22 градусов.Также синоптики отметили, что в большинстве районов Уральского региона выпадет снег. В столице Урала осадки ожидаются только сегодня, а похолодания стоит ждать к среде. 30 декабря ночью в Екатеринбурге температура воздуха опуститься до - 28 градусов, днем потеплеет всего до - 24.