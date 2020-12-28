Мэрия Екатеринбурга запретила строительство коттеджного поселка возле Шарташа. Администрация не согласовала документы, касающиеся проекта застройки на улице Изоплитной.Как указано в постановлении, опубликованном на сайте мэрии, компании отказали в связи с несоблюдением «прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности в части обеспечения территориальной доступности объектов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования». Также учитывались результаты общественных обсуждений, и рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки.Напомним, что новые коттеджи должны были появиться на той же улице, где расположена «Бухта Квинс». Жилые дома на 27 земельных участках должны были занять территорию в 8,5 гектар. Застройкой собиралась заняться общество с ограниченной ответственностью «Проспект «Золотой Камень».