Полицейские Екатеринбурга задержали мужчину, который в пятницу, 25 декабря, ограбил пункт микрозаймов на улице Белинского. Спрятав лицо под маской, натянув на голову капюшон и надев перчатки, налетчик, угрожая ножом девушке-менеджеру, похитил 30 тысяч рублей и скрылся.- 26 декабря в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить личность и задержать предполагаемого разбойника, - сообщают в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. - Им оказался нигде не работающий 30-летний житель Свердловской области, ранее уже судимый за разбой. Со слов задержанного, он приехал в Екатеринбург около двух месяцев назад, проживал на съемной квартире недалеко от места преступления.На преступление его подтолкнул проигрыш значительной суммы денег в интернете, из-за чего ему стало нечем платить за жилье.- Часть денежных средств, полученных преступным путем, он потратил на то, чтобы рассчитаться с долгами, остальное же вновь проиграл, - уточняют в ведомстве.Теперь за разбой ему грозит до десяти лет лишения свободы.