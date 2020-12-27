В 18.15 в Екатеринбурге на улице Новгородцевой произошла авария. «Газель» сбила 30-летнего мужчину. От травм он скончался на месте происшествия.- «Газель» двигалась по дублеру Сибирского тракта со стороны улицы Малышева в сторону улицы 40-летия Комсомола, - уточняют в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Автомобиль допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу по зеленому сигналу светофора.Водителю 23 года. Впервые за руль он сел три года назад. Сейчас по факту аварии проводится расследование. Сотрудники ГИБДД напоминают пешеходам, что зеленый сигнал светофора не гарантирует безопасность. Прежде чем выходить на дорогу, нужно убедиться, что движение транспорта по всем полосам остановилось.