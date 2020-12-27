На предприятии «Уралмеханобр» ученые разработали комплексную технологию переработки металлических отходов цветных металлов - отработанных печатных плат.- Высокое содержание олова и свинца в исходном сырье, которое достигает 20%, значительно усложняет процесс переработки отработанных печатных плат, - отмечают сотрудники предприятия. - Разработки специалистов института «Уралмеханобр» позволяют значительно упростить этот процесс, исключив операции огневого и анодного рафинирования, а также разливку анодов.В результате проведенных исследований сотрудники лаборатории гидрометаллургии «Уралмеханобр» разработали технологию переработки металлических отходов цветных металлов, основанную на переводе меди в раствор серной кислоты из исходного сплава или из продукта его первичной плавки. Перевод меди в раствор осуществляется за счет использования экологически чистого реагента-окислителя. Полученный раствор пригоден для извлечения меди методом электроэкстракции.- Отметим также, что в ходе исследований в лаборатории была получена катодная медь, удовлетворяющая по химическому составу требованиям на катодную медь марок М0к, М1к и М2к, - добавляют специалисты.