В Свердловской области стали распространяться листовки с критикой массовой вакцинации от коронавируса. Об этой ситуации сегодня высказались в региональном оперативном штабе по борьбе с болезнью.- Оперштаб фиксирует распространение агитпродукции, дискредитирующей работу российских ученых, - отмечают в оперштабе. - Речь идет о листовке, которая, по имеющимся данным, была обнародована одним из движений для привлечения внимания к своей деятельности.В оперштабе добавили, что подобные листовки появились в более чем трех десятках регионов страны.- По оценке экспертов, разработанная российскими учеными вакцина имеет высокую степень надежности, она безопасна и прошла необходимые стадии клинических испытаний, - добавляют в оперштабе. - Обращаем внимание и на то, что мировым научным сообществом доказано, что отказ от прививок неминуемо ведет к росту заболеваемости.