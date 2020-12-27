Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии, случившейся сегодня, 27 декабря, на улице Луначарского. Как сообщают очевидцы, иномарка Toyota двигалась по ней со стороны улицы Декабристов и пересекала улицу Куйбышева на зеленый сигнал светофора.- В этот момент пешеход начал перебегать дорогу на красный сигнал светофора. Чтобы избежать наезда водитель иномарки повернул влево и его машину занесло, - уточняют в отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.Иномарка врезалась в остановку, на которой в этот момент стояли люди. Она сбила двух из них. Один смог самостоятельно встать и уйти. Второму, пожилому мужчине, понадобилась медицинская помощь. В тяжелом состоянии его доставили в больницу.