По социальным сетям сегодня, 27 декабря, стало распространяться сообщение очевидцев о том, что в Екатеринбурге на улице Свердлова у дома под номером 60 трое мужчин попытались силой затолкать девушку в свою машину. Однако благодаря помощи женщины, проходившей мимо, ей удалось вырваться и сбежать. Теперь ситуацией заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.- По данному факту в полицию заявлений и сообщений не поступало. Сотрудники территориального ОВД проверят имеющуюся информацию, - уточнили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - Гражданка, о которой идет речь, может обратиться в отдел полиции номер 11 по телефону 356-42-11 или 02, а также в любой ближайший отдел внутренних дел.