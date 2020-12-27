В Свердловской области продолжается борьба с любителям пьяной езды. Так, в одном лишь Богдановиче за прошедший год сотрудники полиции остановили 135 автомобилистов, любящих принять на грудь перед поездкой. В полиции отмечают, что они регулярно проводят рейды, чтобы ловить таких нарушителей. Однако все равно находятся те, кого даже риск наказания не остановит перед попыткой выехать на дорогу в пьяном состоянии.- Хотелось бы обратиться к водителям транспортных средств, которые все-таки решили сесть за руль, подумайте о других людях, которые могут невольно пострадать из-за вашего поведения, - уточняют в ГУ МВД по Свердловской области. - Все мы хотим жить и быть здоровыми. Представьте себе, что какой-нибудь пьяный водитель может убить или покалечить вашего родственника. Любая нетрезвая поездка может стать причиной чьей-то страшной трагедии, и об этом следует помнить.