Свердловская область вошла в число регионов, которым в ближайшие три года будут выделены деньги на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог. Распоряжение об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.- Федеральное финансирование позволит регионам создать современную и качественную дорожную инфраструктуру, а также внедрить интеллектуальные транспортные системы, - сообщается на сайте правительства России. - Такие системы позволяют автоматизировать процессы управления трафиком и помогают снизить количество дорожно-транспортных происшествий.Всего российским регионам будет выделено порядка 172,3 миллиардов рублей.