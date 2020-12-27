Вопрос, что подать на новогодний стол не стоит перед осужденными ИК-2, что в Екатеринбурге. Здесь уже все решили - отмечать наступление 2021 года они будут... пельменями. Этим блюдом здесь заменят традиционный оливье.- Над приготовлением всеми любимого блюда трудятся трое осужденных, имеющих опыт работы повара, - говорят в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.В ГУФСИН отмечают, что всего они слепят 12 тысяч пельменей. На это им было выделено две недели. То есть, каждый из них должен в сутки лепить по 285 пельменей.