В Екатеринбурге 93-летняя труженицы тыла стала жертвой группы мошенников. Две женщины 39 и 29 лет, а также 33-летний мужчина похитили у нее 400 тысяч рублей. Для этого они позвонили ей в дверь и представились работниками социальной службы.- Посетители сказали, что в настоящее время происходит обмен старых денег на новые, и попросили показать купюры, - сообщают в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - Пока одна из подозреваемых переписывала номера банкнот, пожилая хозяйка находилась с ней в комнате. Что делала вторая гостья, потерпевшая не видела. Однако после того, как «социальные работники» ушли, женщина обнаружила, что там, где она хранила свои сбережения, находятся пачки билетов «Банка приколов». Потерпевшая позвонила своей внучке, а та уже обратилась с заявлением в полицию.Злоумышленников вскоре задержали. Оказалось, что живут они в Челябинске и ранее уже были судимы за краши, мошенничество и незаконный оборот наркотиков.- Кроме того, полицейские установили их предполагаемого сообщника, который в момент совершения преступления ждал подельниц в автомобиле, - добавляют в ведомстве. - Им оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотиков житель Арамиля.Всем троим грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас полицейские ищут всех, кто пострадал от действий этой троицы. Они могут сообщить о себе по телефонам: 8 (343)294-14-94, 8 (343)356-42-08 либо 02 (102 по мобильному).