В понедельник в Екатеринбурге снова будет снежно. Согласно прогнозу уральских синоптиков ночью он ожидается небольшой, а днем умеренный. Столбики термометров ночью опустятся до -12...-14 градусов Цельсия, а днем до -4...-6 градусов. Во вторник днем снега уже не ожидается.- Температура воздуха ночью -9...-11 градусов, днем -7...-9 градусов. Ветер западный со скоростью 3-8 метров в секунду, - уточняют в ФГБУ «Уральское УГМС».В среду же станет чуть холоднее. Будет облачно с прояснениями, выпадет небольшой снег. Ночью температура воздуха опустится до -16...-18 градусов, днем до -15...-17 градусов.