В Краснотурьинске осужденные женщины, отбывающие наказание в исправительной колонии №16 решили порадовать подарками детей-сирот, живущих в центре социального обслуживания населения. Они своими руками сделали для них теплые вещи и развивающие игры.- В настоящее время там проживают 16 ребят от 5 до 16 лет, большая часть из которых – социальные сироты, - уточняют в ГУФСИН по Свердловской области. - Они живут и растут в Центре, и пока это их дом, а воспитатели, работающие здесь – их семья. Осужденные женщины связали для детишек теплые носочки, варежки и кофточки. Изготовили развивающие игры, которые благоприятно влияют на речевую и мыслительную деятельность.Подарки детям передали сотрудники колонии. Сами же заключенные женщины записали для ребят видео с поздравлениями.- Выбрав себе игрушки, ребята с любопытством и интересом рассматривали красочные коробочки и поделки, - добавляют в ГУФСИН. - После поздравления они рассказали стихи про елочку и деда мороза.