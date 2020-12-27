На «Уралэлектромеди» (предприятие металлургического комплекса УГМК, - Ред.), что в Верхней Пышме, теперь смогут следить за потреблением энергоресурсов в режиме реального времени. Под эту задачу, а также под координацию действий персонала при внештатных ситуациях и оперативное управление энергетическим хозяйством, заточено новое производственное отделение энергоцеха, которое здесь появилось. Это диспетчерский пункт, оборудованный видео панелями, по которым специалисты смогут следить за объектами энергообеспечения.- Над созданием собственного диспетчерского пункта мы задумывались давно, - говорит Андрей Рубцов, - заместитель главного энергетика АО «Уралэлектромедь». - Мы увидели, что только за счет повышения контроля за потреблением энергоресурсов нам удастся сэкономить около 200 тысяч рублей в месяц. Затем оформили инициативу и в течение сентября - ноября запустили объект в эксплуатациюКак отмечают на предприятии, в дальнейшем они планируют доработать систему и расширить ее функцонал.- Результатом этой работы станет повышение надежности и управляемости энергохозяйства предприятия, существенная экономия финансов и трудовых затрат, - отметил главный энергетик Александр Белоусов.