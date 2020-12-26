В филиале «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) реализуется «Программа организации системы сбора и очистки промышленных и ливневых стоков филиала ППМ», рассчитанная до 2024 года. Строительство ливненакопителя 5.1 - один из наиболее значительных этапов. В ноябре завершен один из крупных элементов – выполнено армированное железобетонное днище ливненакопителя.- Днище стоит на 77 буронабивных железобетонных сваях, диаметром 600 мм. Все они выполняют функцию якоря, не позволяя выдавить ливненакопитель грунтовыми водами из земли. При производстве работ столкнулись с особенностями грунта: кое-где пришлось бурить скважины в скальном грунте, что значительно усложнило работу. Однако это повысило прочностные характеристики будущей конструкции, - рассказал начальник отдела капитального строительства ППМ Евгений Лавров.После устройства свай и бетонной подготовки выполнена четырехслойная гидроизоляция битумной мастикой. В результате общая толщина гидроизоляционного слоя составила ориентировочно 6 мм. По бетонной подготовке с гидроизоляцией, в непрерывном режиме в течении двух суток, уложен 800-миллиметровый слой специального сульфатостойкого бетона в объеме 530 кубометров.В настоящее время ведутся работы по устройству армированного каркаса стен ливненакопителя. Современные добавки в бетон и дополнительный электропрогрев, позволят не прерывать строительных работ в зимний период.