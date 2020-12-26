В понедельник, 28 декабря, талисманы баскетбольного клуба УГМК Лис Майк и Лиса Маша совместно с экипажами ДПС в предновогодний рейд.Майк и Маша вместе с представителями Госавтоинспекции Свердловской области поздравят участников дорожного движения с наступающим Новым годом, напомнят им о важности соблюдении правил дорожного движения, вручат последнюю редакцию свода ПДД и сувениры от баскетбольного клуба.- Такие новогодние поздравительные акции стали традиционными, проводятся ежегодно в преддверии праздника. Участники дорожного движения ждут их, узнают места проведения и приезжают к назначенному времени. В этот раз к нам присоединятся веселые талисманы баскетбольного клуба УГМК! – отметили в отделении пропаганды управления ГИБДД по Свердловской области.