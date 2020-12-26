Ученица екатеринбургской школы № 17 Анжелика Бадгутдинова получила новогодний подарок от президента России Владимира Путина. В преддверии праздника юная спортсменка написала письмо главе государства, попросив у него гимнастический мяч. Он ей необходим для занятий художественной гимнастикой в спортивной школе.Анжелика обратилась к Президенту благодаря «Елке желаний».- И адрес, и всю информацию нашла мама. Мы написали вежливо и отправили. Узнав о подарке, я была очень рада – вскочила с постели, прыгала по всему дому, – расссказывает Анжелик Бадгутдинова.Анжелика – старательная и способная ученица. Девочка осваивает программу на четверки и пятерки, а также принимает активное участие в общественной жизни класса. Все свободное время она посвящает спорту. По словам юной гимнастки, подарок очень поможет ей в тренировках – в будущем ей предстоит поставить номер с использованием гимнастического мяча.Подарок от президента страны Анжелике вручил детский омбудсмен Игорь Мороков.К ЧИТАТЕЛЮВы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».Телефон редакции: (343) 237-25-51WhatsApp: +7(912) 050-91-07Электронная почта: kp.ekb@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКакая будет реакция организма на прививку от коронавируса: отвечает эксперт лабораторной диагностики. В эфире радио «КП Екатеринбург» [92,3fm] Александр Соловьев рассказал, что собою представляет новая вакцина, почему ее так быстро разработали и насколько она безопасна (подробнее)Когда в Свердловской области начнут прививать от коронавируса. На оперативном штабе озвучили месяц, с которого в регионе начнется вакцинация от COVID-19 (Подробнее).Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» включили в перечень контролируемых государством лекарств. Этот контролируемый Минздравом список создали в июле 2020 года, сюда вошли лекарства от коронавируса и средства профилактики этой опасной болезни. (Подробнее)