В Красноуфимске сгорел многоквартирный дом на улице Октября. Как рассказали в свердловском главке МЧС, сигнал о ЧП поступил в 05:57 утра.- В считанные минуты огнеборцы прибыли к месту вызова, на тот момент огнем уже были охвачены кровля и второй этаж дома. Огнеборцами с помощью автолестницы и трехколенных пожарных лестниц были спасены со второго этажа три человека, - рассказывают в МЧС.Остальные 16 жильцов самостоятельно покинули здание. В пожаре погиб мужчина, еще два человека пострадали и были госпитализированы. Причина пожара устанавливается