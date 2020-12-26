«Екатеринбург Арена» анонсирует открытие новой территории спортивного отдыха «Арена Парк», которая будет расположена в периметре улиц Татищева – Пирогова – Ключевская и займет более 9 тысяч квадратных метров.Организаторы обещают, что наполнение спортивно-развлекательных активностей «Арена Парка» будет меняться в зависимости от времени года. 30 декабря, например, здесь откроется зимний каток, площадь которого составит 1800 квадратных метров.На территории парка будет работать теплое помещение проката, где гости смогут переодеться, взять в аренду коньки, оставить на хранение вещи и воспользоваться услугой заточки коньков.Недавно «Комсомолка» подготовила для уральцев полный список катков города. Все площадки можно найти здесь.