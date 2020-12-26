В Свердловской области очередное смертельное ДТП. Утром 26 декабря под Ачитом водитель «Лады Гранта» выехал на встречную полосу и в лобовую столкнулся в фурой Volvo. От удара 40-летний водитель отечественной легковушки скончался на месте. Водитель грузовика не пострадал.- Водитель автомобиля «Лада-Гранта» имел стаж вождения 15 лет, являлся жителем города Пыть-Ях Ханты-мансийского автономного округа, к административной ответственности привлекался 8 раз. Водитель грузового транспортного средства имеет стаж вождения 22 года, к административной ответственности привлекался 4 раза, - отметили в свердловском управлении ГИБДД.Напомним, что накануне вечером в Екатеринбурге водитель Subaru Forester сбил 9-летнего мальчика.Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах, не управлять транспортным средством в утомленном или болезненном состоянии, выбирать скорость движения исходя из дорожных и метеорологических условий, минимизировать резкие маневры.