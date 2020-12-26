В ночь на 26 декабря на Уктусе сразу несколько улиц оказались затопленными из-за прорыва трубы. В частности проезжая часть улицы Щербакова частично напоминала небольшое озеро.В диспетчерской службе «Водоканала» пояснили, что в районе улице Мраморская и Дальневосточная был поврежден водопровод. Но уже в 6 утра аварийная бригада перекрыла водоснабжение и приступила к устранению аварии. В течение дня последствия будут устранены.К ЧИТАТЕЛЮВы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».Телефон редакции:(343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru