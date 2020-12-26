Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» не сможет провести матчи 16-го и 17-го туров Чемпионата России Суперлиги. Команда вновь вынуждена уйти на двухнедельный карантин. Положительные тесты на коронавирус COVID-19 получили несколько волейболисток.- В этот раз, положительные тесты на коронавирус получили девушки, не переболевшие ранее. Таким образом, сейчас, свердловчанки будут вынуждены пропустить три ближайшие игры, - пояснили в пресс-службе клуба.Отстранение от соревнований уже официально подтверждено региональным управлением Роспотрбнадзора и директоратом Всероссийской федерации волейбола. Точные даты проведения отложенных встреч, будут определены позднее.