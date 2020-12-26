В Екатеринбурге 9-летний мальчик попал под колеса Subaru Forester. Авария произошла днем 25 декабря на улице Шаумяна, когда ребенок перебегал проезжую часть в неположенном месте. Водитель не успел затормозить и сбил школьника.- Автомобилем управлял 48-летний мужчина, имеющий стаж вождения 21 год, который пояснил сотрудникам полиции, что при движении по улице Ясная со скоростью примерно 30км/ч, - отмечают в УГИБДД по Свердловской области.В результате удара мальчик с переломом правой бедренной кости был доставлен в детскую больницу.Госавтоинспекция обращается к родителям с просьбой уделить повышенное внимание безопасности детей. Постоянно объяснять им правила безопасного поведения при переходе проезжей части дороги, о необходимости использовать световозвращающие элементы на одежде в темное время суток, а также вместе с детьми разработать безопасный маршрут движения на дополнительные занятия и секции.