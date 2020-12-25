Мэрия Екатеринбурга утвердила проект застройки пустыря рядом с перекрестком улиц Белинского и Фурманова. Именно эта площадка рассматривалась в качестве одного из мест, где мог появиться храм Святой Екатерины. Постановление о застройке подписал теперь уже бывший градоначальник Екатеринбурга Александр Высокинский. Документ опубликовали в официальном издании администрации города – газете «Екатеринбургский вестник».Площадь участка составляет 5 гектар, под застройку мэрия отдает 3,41 гектар. Здесь в период с 2025 по 2028 год построят огромный жилой комплекс, общей площадью в 53 тысячи «квадратов». В новом квартале будут проживать 1 767 человек. Также тут появится новый детский сад на 150 мест, подземный паркинг и небольшая открытая стоянка.