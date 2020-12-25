Ледовый городок-2021 в Екатеринбурге откроют 28 декабря в 10 часов утра. В этом году на главной площади уральской столице установили большую искусственную елку, сделали десять ледяных скульптур и поставили торговые палатки с чаем и пирожками.В новогоднюю ночь ледовый городок будет работать до 5 часов утра. В остальные дни городок будет открыт для посетителей с 10 до 23 часов. Работать он будет до 17 января 2021 года.Подсветку будут включать ежедневно с 8 до 10 часов утра, а также с 17 до 23 часов. В Новый год подсветка будет работать с 18 часов 31 декабря до 10 утра 1 января.